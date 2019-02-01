Москвичей попросили убрать залежи снега с подоконников и козырьков балконов

Читайте также

Москвичей попросили убрать залежи снега с подоконников и козырьков балконов

3

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Комплекс городского хозяйства Москвы попросил жителей столицы убирать залежи снега с козырьков своих балконов, подоконников и других выступающих элементом дома.

Как говорится в сообщении комплекса, сотрудники управ районов и жилищных инспекций по необходимости будут предупреждать собственников жилья о необходимости убрать снег.

Как писал ранее Лайф, в ближайшие выходные в столичном регионе установится температура воздуха, соответствующая мартовским показателям.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×