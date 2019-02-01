Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД с более широким кругом участников

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что желает заключить новый Договор о РСМД, но с более широким кругом участников. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него.

Напомним, 20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал.