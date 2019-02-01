Изъято более 40 кг взрывчатки. В ДНР задержана группа украинских диверсантов

Один из задержанных проходил курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов на полигоне в Николаевской области.

Правоохранители ДНР задержали на территории республики трёх агентов Службы безопасности Украины, которые подозреваются в совершении серии террористических актов и диверсий на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба МВД ДНР также обнародовала видеоролик, на котором задержанные диверсанты подробно рассказали о подготовке к терактам, а также где они должны были быть совершены.

Задержанные — Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев. Первый проходил курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов на полигоне в Николаевской области. Двое других помогали в "подготовке и осуществлении диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения республики".

— По месту проживания одного из фигурантов было изъято более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приёма радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления, — отметили в МВД.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантам может грозить высшая мера наказания.