Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты по всей стране

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Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты по всей стране

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Фото: © РИА Новости /Григорий Сысоев

Минтруд и Минздрав до 1 марта должны подготовить рекомендации по совершенствованию деятельности учреждений.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам проверить психоневрологические интернаты. Своё распоряжение она озвучила в ходе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам Голиковой, Минтруд и Минздрав до 1 марта должны подготовить рекомендации по совершенствованию деятельности психоневрологических интернатов (ПНИ).

— Мы дали поручение, чтобы к марту мы вышли на более ощутимые результаты, чем проведение совета, — цитирует Голикову ТАСС.

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