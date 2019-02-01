Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты по всей стране

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам проверить психоневрологические интернаты. Своё распоряжение она озвучила в ходе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По словам Голиковой, Минтруд и Минздрав до 1 марта должны подготовить рекомендации по совершенствованию деятельности психоневрологических интернатов (ПНИ).
— Мы дали поручение, чтобы к марту мы вышли на более ощутимые результаты, чем проведение совета, — цитирует Голикову ТАСС.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени