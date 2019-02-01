Безвизовый режим между Россией и ОАЭ заработает с 17 февраля

Соглашение между РФ и ОАЭ, касающееся взаимной отмены виз на срок до 90 дней, вступит в силу 17 февраля.

Как указывается в заявлении МИД РФ, такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года.

— Граждане РФ и граждане ОАЭ, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас граждане РФ бесплатно получают визу ОАЭ по прибытии в страну. При этом гражданам Эмиратов необходимо оформлять визу заранее.