Встретили зелёнкой. В Бердянске напали на кандидата в президенты Украины

В Бердянске 1 февраля местные активисты облили зелёнкой претендента на пост президента Украины — представителя партии "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" Александра Вилкула. Об этом сообщает "Бердянск24".
Политик приехал в местный дом культуры "Софит" для встречи с избирателями, однако наткнулся на акцию протеста, устроенную активистами. Между представителями правоохранительных органов и активистами завязалась стычка.
Сообщается, что злоумышленник, обливший Вилкула, был задержан. Обстоятельства инцидента уточняются.
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