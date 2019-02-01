Встретили зелёнкой. В Бердянске напали на кандидата в президенты Украины

Политик приехал в местный дом культуры для встречи с избирателями, однако наткнулся на акцию протеста.

В Бердянске 1 февраля местные активисты облили зелёнкой претендента на пост президента Украины — представителя партии "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" Александра Вилкула. Об этом сообщает "Бердянск24".

Политик приехал в местный дом культуры "Софит" для встречи с избирателями, однако наткнулся на акцию протеста, устроенную активистами. Между представителями правоохранительных органов и активистами завязалась стычка.

Сообщается, что злоумышленник, обливший Вилкула, был задержан. Обстоятельства инцидента уточняются.