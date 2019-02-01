В Сальвадоре из-за землетрясения эвакуировали дворец президента

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В Сальвадоре из-за землетрясения эвакуировали дворец президента

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Фото: © Instagram/natalia_renee_mark

Из-за землетрясения, произошедшего на границе Мексики и Гватемалы, президентский дворец в Сальвадоре пришлось эвакуировать. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным местного Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, сильнее всего толчки ощущались ближе к границе с Гватемалой.

Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 6,4 балла.

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