В Сальвадоре из-за землетрясения эвакуировали дворец президента

Из-за землетрясения, произошедшего на границе Мексики и Гватемалы, президентский дворец в Сальвадоре пришлось эвакуировать. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным местного Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, сильнее всего толчки ощущались ближе к границе с Гватемалой.
DATOS FINALES: Sismo mag. 6.4. A 272 km al noroeste de Barra de Santiago, Ahuachapán. Prof. 86 km. [2019-02-01, 10:14] pic.twitter.com/7rJWTppzFa— MARN El Salvador (@MARN_SV) February 1, 2019
Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 6,4 балла.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени