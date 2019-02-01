В Минкульте Украины заявили о возможном принудительном переименовании УПЦ

Украинская православная церковь может быть принудительно переименована, если не укажет в своём названии принадлежность к РПЦ, как того требует новый закон. Об этом рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

— Под действия норм закона подпадают организации, в уставах которых указано, что они являются частью организации с центром на территории страны-агрессора, — передаёт слова Юраша ТАСС.

Ранее о том, что Минкульт Незалежной может насильно переименовать УПЦ, сообщил нардеп Верховной рады Виктор Еленский.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная рада Украины приняла законопроект, который обязывает религиозные организации с руководящим центром управления в России указывать свою принадлежность.