Володин предложил ПАСЕ вернуть России взносы за три года

Парламентская ассамблея Совета Европы должна вернуть России десять миллиардов рублей. Такая сумма была выплачена ПАСЕ за три года, когда делегация РФ не участвовала в её работе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Исходя из того что нам не дали возможность участвовать, причём это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие, — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, однако вплоть до 2016 года полностью выплачивала членские взносы, а в 2017 году оплатила треть суммы.