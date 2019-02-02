В Эстонии назвали угрозой дешёвое российское электричество

Российская электроэнергия, которая отличается низкой стоимостью в сравнении с европейской, создаёт неравную конкуренцию на рынке стран Балтии и Северной Европы. Об этом заявил председатель правления эстонского государственного концерна Eesti Energia Хандо Суттер.

По его словам, российская электроэнергия обходится дешевле благодаря тому, что её производители могут сэкономить на квотах на выброс углекислого газа.

— Российская электроэнергия создаёт неравную конкуренцию на рынке электроэнергии стран Балтии и Северной Европы, поскольку производители, не входящие в ЕС, не должны покупать квоты на выброс CO2 и на них не распространяются другие жёсткие экологические требования ЕС, — цитирует пресс-служба Суттера.

Председатель правления Eesti Energia с тревогой отметил, что в 2018 году объём российской электроэнергии на рынке стран Северной Европы и Балтии увеличился на 50 процентов в сравнении с прошлым годом.