Опубликован первый трейлер нового "Форсажа"

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Опубликован первый трейлер нового "Форсажа"

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Фото: © Twitter / yourcinemaguy

Согласно сюжету, знакомые зрителям заклятые враги Люк Хоббс и Декард Шоу спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона.

На официальном ютуб-канале российского подразделения студии Universal Pictures был опубликован трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Этот боевик станет спин-оффом кинофраншизы "Форсаж".

Согласно сюжету, знакомые зрителям по фильмам "Форсаж" заклятые враги Декард Шоу и Люк Хоббс спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона. Главных героев сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон, а роль главного злодея досталась Идрису Эльбе.

Режиссёр ленты — Дэвид Лейтч ("Дэдпул-2"). Сценарий писали авторы серии "Форсаж" Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон. Премьера будущего фильма запланирована на 1 августа 2019 года.

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