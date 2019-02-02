СМИ: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота за рубеж

Центробанк Венесуэлы отложил продажу 20 тонн золота за границу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что слитки уже были готовы к отправке, однако в связи с усилением внимания со стороны международного сообщества принято решение отложить транзакцию.

Информация о золотом запасе Боливарианской Республики начала всплывать на фоне политического кризиса в стране. Так, ранее агентство Reuters сообщило, что Центральный банк Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ), чтобы пополнить запасы иностранной валюты.

Кроме того, ряд мировых СМИ сообщали, что Мадуро якобы вывез часть золотого запаса страны в Россию. Посол РФ в Венесуэле назвал эти "новости" уткой.