Самолёт упал в океан у берегов Флориды

В США в нескольких милях от побережья Палм-Бич потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом говорится в "Твиттере" Береговой службы.

UPDATE: #BreakingNews Coast Guard Responds to downed Piper Saratoga Aircraft with two people aboard 23 miles east of Palm Beach. For more information: https://t.co/faMo9whWpz pic.twitter.com/vOh05XqQ7g — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 1, 2019

По предварительным данным, в океан упал самолёт Piper Saratoga, который направлялся на Багамские острова.

Сейчас береговая охрана ищет двух находившихся на борту людей.