Самолёт упал в океан у берегов Флориды

Читайте также

Самолёт упал в океан у берегов Флориды

3

Фото: © Twitter /USCGSoutheast

В США в нескольких милях от побережья Палм-Бич потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом говорится в "Твиттере" Береговой службы.

По предварительным данным, в океан упал самолёт Piper Saratoga, который направлялся на Багамские острова.

Сейчас береговая охрана ищет двух находившихся на борту людей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×