Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе

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Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе

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Фото: © Twitter/Fabian Ortegano

При пожаре в одной из гостиниц в Буэнос-Айресе пострадали как минимум 42 человека, среди которых — 8 несовершеннолетних.

Отмечается, что состояние трёх человек медики оценивают как тяжёлое.

Также с ожогами 60 процентов тела в больницу были доставлены два спасателя.

По данным портала TN, пожар в здании начался на пятом этаже, в результате чего многие постояльцы оказались в огненной ловушке.

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