Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе

При пожаре в одной из гостиниц в Буэнос-Айресе пострадали как минимум 42 человека, среди которых — 8 несовершеннолетних.

#BuenosAires Al menos tres heridos graves y veinte personas asistidas por el incendio en el hotel Las Naciones https://t.co/bXzTOIx4BQ … pic.twitter.com/25FAOeiXNP Vía @AgenciaTelam — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) 1 февраля 2019 г.

Отмечается, что состояние трёх человек медики оценивают как тяжёлое.

Также с ожогами 60 процентов тела в больницу были доставлены два спасателя.

По данным портала TN, пожар в здании начался на пятом этаже, в результате чего многие постояльцы оказались в огненной ловушке.