"Чёрная пятница". ВФЛА отреагировала на лишение атлетов РФ олимпийских медалей

Член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении медалей и аннулировании результатов отечественных спортсменов.

Комментируя решение CAS, Бутов посетовал, что плохие новости вновь пришли в конце недели.

— К сожалению, опять у нас случилась чёрная пятница. Уже не в первый раз за последние годы объявляют решение в пятницу вечером, как будто их любимое время, — цитирует бывшего генерального секретаря ВФЛА Sport24.

При этом Бутов отметил, что для понимания возможности обжалования решения суда необходимо дождаться разъясняющей части решения CAS.

Напомним, ранее судебный орган опубликовал список российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил. В число обвиняемых попали обладатели олимпийских медалей в прыжках в высоту Иван Ухов и Светлана Школина