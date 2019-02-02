"Время действовать". Пенс заявил, что не видит смысла в диалоге с Мадуро

Вице-президент США также подчеркнул, что Белый дом готов применить все средства для достижения своей цели, и призвал Мадуро не испытывать решимость Вашингтона.

Вашингтон готов применить все возможные инструменты для оказания давления на Правительство Венесуэлы в целях обеспечения плавного перехода власти. Об этом написал в "Твиттере" вице-президент Майк Пенс.

— Как я уже сказал в Майами, сейчас не время для диалога. Пришло время действовать, время положить конец диктатуре Мадуро! — говорится в сообщении политика.

Пенс также выразил поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, ранее объявившего себя исполняющим обязанности президента страны.

По словам Пенса, диктатура Мадуро разрушительно сказывается на Венесуэле.

Он подчеркнул, что Белый дом готов применить все средства для достижения своей цели.

— Мы рассматриваем все возможные варианты. Николасу Мадуро не стоит испытывать решимость Соединённых Штатов, — добавил политик.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп уже поздравил Гуайдо со "вступлением в должность" президента. При этом в МИД РФ отметили, что оппозиционер призывает с "трибуны американских СМИ" к свержению законного Правительства Венесуэлы.