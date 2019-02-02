В МИД РФ назвали голословной критику США по контролю за вооружениями

Критика со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и распространения (КВРН) абсолютно голословна. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

В документе также отмечается, что Штаты не хотят вести цивилизованных переговоров по вопросам КВРН и ДРСМД.

— Есть все основания полагать, что истинная причина таких американских действий — реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене, — подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон начнёт процесс выхода из ДРСМД, который завершится через полгода, "если РФ не вернётся к соблюдению Договора, уничтожив все свои ракеты, установки и оборудование".