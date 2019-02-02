Премьеры России и Белоруссии обсудили проблему ввоза санкционной продукции

Глава Правительства России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе межправительственного совета ЕАЭС уделили внимание вопросу поставок санкционной продукции в РФ через Белоруссию. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

При этом министр отметил, что изначально Румас скептически отреагировал на новость о ввозе запрещённой продукции.

— Премьер-министр Белоруссии поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована. Поэтому также этот вопрос будет решаться,— цитирует главу ведомства ТАСС.

Как сообщал Лайф, ранее российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии договорились о встрече в ближайшее время.