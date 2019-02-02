В Посольстве РФ рассказали о состоянии задержанных на Кабо-Верде моряков

Сотрудники дипмиссии России отметили, что местные власти ведут себя крайне корректно и предоставляют дипломатам доступ к заключённым.

Задержанные на Кабо-Верде российские моряки немного устали, однако с ними всё в порядке. Об этом сообщил сотрудник Посольства РФ в республике.

— С ними обращаются нормально, условия пребывания нормальные, никаких правонарушений нами не замечено. Никто не болен, все в добром здравии, но немного устали. Они пока не находятся за решёткой,— цитирует ТАСС слова одного из сотрудников дипмиссии.

При этом дипломат отметил, что власти Кабо-Верде предоставляют сотрудникам дипмиссии доступ к заключённым и не чинят никаких препятствий в этом отношении.

Напомним, ранее 11 российских моряков были задержаны в порту города Прая по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков.