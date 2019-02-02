По просьбе Гуайдо. США направят гуманитарную помощь в Венесуэлу

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По просьбе Гуайдо. США направят гуманитарную помощь в Венесуэлу

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Фото: © Flickr/J. Stephen Conn

США собираются направить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— По просьбе временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо и по согласованию с его должностными лицами, США будут доставлять гуманитарную помощь для народа Венесуэлы, — написал Болтон в "Твиттере".

Ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что практически всё население Венесуэлы недовольно властью, "загоняющей его в угол". В ответ президент страны Николас Мадуро пообещал потратить миллиард евро для вывода страны из экономического кризиса.

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