По просьбе Гуайдо. США направят гуманитарную помощь в Венесуэлу

США собираются направить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— По просьбе временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо и по согласованию с его должностными лицами, США будут доставлять гуманитарную помощь для народа Венесуэлы, — написал Болтон в "Твиттере".

Ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что практически всё население Венесуэлы недовольно властью, "загоняющей его в угол". В ответ президент страны Николас Мадуро пообещал потратить миллиард евро для вывода страны из экономического кризиса.