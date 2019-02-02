"Цели не видно". Корабли ВМФ РФ получили оружие, вызывающее у врага галлюцинации

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Об этом заявили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника", занимающегося поставками систем.

— Испытателями отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции из-за того, что "цель не видно", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Также отмечается, что 20 процентов стрелков испытали галлюциногенный эффект, описанный как "пятно света перед глазами". Почти половина испытателей жаловались на тошноту и дезориентацию в пространстве.

В настоящий момент системами оснащены фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". "Филины" также будут установлены ещё на два фрегата, строительство которых ведётся на заводе "Северная верфь".