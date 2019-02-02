"Всех прогнала". Актриса Наталья Фатеева заставила дочь бросить ребёнка

По словам её близких, звезда ведёт затворнический образ жизни и единственные существа, с которыми она находит общий язык, — это бездомные кошки.

Известная актриса Наталья Фатеева избегает общения со своими детьми и внуками и даже не хочет впускать родных в свою пятикомнатную квартиру.

Как сообщает издание Дни.ру, в своё время актриса даже заставила дочь отказаться от малыша, которого та родила в 16 лет. В итоге мальчика растили бабушка и дедушка со стороны его отца.

— Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то её интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала, — рассказал сын актрисы Владимир изданию "Откровения звёзд".

По словам родных, общаться с ними Фатеева стала в непростой для неё период, когда она сломала тазобедренный сустав и нуждалась в помощи. Впрочем, по признанию близких, поправившись, актриса вновь стала затворницей и не захотела общаться ни с сыном, ни с дочерью.

— Она нас всех прогнала. Единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, — это бездомные кошки, — отметил сын Владимир.