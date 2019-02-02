Появилось фото и видео последствий взрыва на Кубе

Жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы поделились в Сети фотографиями необычных чёрных камней. Также пользователи опубликовали видео полёта неизвестного объекта, спровоцировавшего взрыв.
По информации местной журналистки Алина Кабрера Домингез, поговорившей с сотрудниками Национального института геофизики и астрономии, объект действительно является метеоритом. В ближайшее время его изучением будут заниматься учёные.
Национальная метеорологическая служба США также заявила, что неизвестный объект мог быть метеоритом.
Напомним, ранее Лайф сообщал о взрыве, который мог произойти из-за падения метеорита на Кубе. Также сообщалось, что никто из местных жителей не пострадал.
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