Появилось фото и видео последствий взрыва на Кубе

Жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы поделились в Сети фотографиями необычных чёрных камней. Также пользователи опубликовали видео полёта неизвестного объекта, спровоцировавшего взрыв.

По информации местной журналистки Алина Кабрера Домингез, поговорившей с сотрудниками Национального института геофизики и астрономии, объект действительно является метеоритом. В ближайшее время его изучением будут заниматься учёные.

Национальная метеорологическая служба США также заявила, что неизвестный объект мог быть метеоритом.

Напомним, ранее Лайф сообщал о взрыве, который мог произойти из-за падения метеорита на Кубе. Также сообщалось, что никто из местных жителей не пострадал.