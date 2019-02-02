Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации республики

США готовят колонизацию Венесуэлы. Об этом заявил постпред Боливарианской Республики в ООН Самуэль Монкада.

— Реколонизация Трампа является правильной характеристикой того, что постепенно стало планом военного вторжения США против Венесуэлы, — написал Монкада в статье, опубликованной на сайте правительства страны.

Он также отметил, что такого события в истории республики "ещё не видели".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В ответ лидер Боливарианской Республики назвал оппозиционера агентом США. В СМИ сообщалось, что Гуайдо начал "действовать по звонку из Вашингтона".