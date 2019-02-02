Инвесторам станет сложнее получить гражданство Кипра

Парламент Кипра принял законопроект, в соответствии с которым процедура получения "золотого" кипрского паспорта для инвесторов усложнится. Об этом сообщает CNA.
Ранее инвесторы имели возможность получить гражданство Кипра благодаря спонсированию экономики страны частными инвестициями.
Принятый законопроект обязывает правительство до 2020 года разработать дополнительные условия для получения статуса гражданина Кипра.
Авторы законопроекта обратили внимание , что страну критикуют за подобную практику предоставления гражданства. С помощью нового закона они надеются укрепить престиж Кипра.
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