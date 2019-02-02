Основатель театра кукол "2+ку" Владимир Захаров погиб при пожаре в Томске

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Основатель театра кукол "2+ку" Владимир Захаров погиб при пожаре в Томске

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Так как тело сильно пострадало от огня, официально личность погибшего ещё не подтверждена.

В Томске погиб драматург и изобретатель Владимир Захаров — основатель местного театра кукол "2+ку" и создатель уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления. Накануне местное издание Tomsk.ru сообщало, что в строении площадью 3х4 метра, которое находилось непосредственно рядом с театром, произошёл пожар, в результате которого погиб человек.

Как отметили в региональном управлении СК России, на то, что погибшим является именно Владимир Захаров 1954 года рождения, указали очевидцы, которые видели, как он заходил в помещение. Вместе с тем из-за того, что тело сильно пострадало от огня, личность погибшего при осмотре места происшествия установить не удалось.

<p>Фото: <a href="http://www.2ky.tomsk.ru/%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.html" target="_blank">www.2ky.tomsk.ru</a></p>

<p>Фото: Tomsk.ru</p>

Захаров родился 30 сентября 1954 года в узбекском городе Алмалык. Получил высшее образование по специальности "кибернетика электрических систем", а с 1987 года был конструктором кукол в областном театре кукол "Скоморох". Является изобретателем куклы на запястье с полной механикой оживления, когда у неё двигаются глаза, рот и пальцы. Кроме того, был актёром театра миниатюр.

В Томске изобретатель построил свой театр кукол в форме деревянного сундука (со сказками), где, кроме создания кукол, мастер сам писал сценарии и делал декорации. В 2004 году подарил современное здание театра городу в честь его 400-летия.

<p>Фото: <a href="http://www.2ky.tomsk.ru/%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.html" target="_blank">www.2ky.tomsk.ru</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.2ky.tomsk.ru/%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.html" target="_blank">www.2ky.tomsk.ru</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.2ky.tomsk.ru/%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.html" target="_blank">www.2ky.tomsk.ru</a></p>

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