В Приморском крае открыли бюст погибшему в Сирии лётчику Филипову

В Приморье открыли бюст лётчику Роману Филипову, погибшему в Сирии в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.
— Состоялась церемония открытия бюста, собравшиеся возложили к постаменту венки и цветы, прошёл траурный митинг, — приводит текст сообщения РИА "Новости".
Отмечается, что бюст был открыт на территории авиационного полка в селе Черниговка, где служил Филипов. На церемонии выступил командующий 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени