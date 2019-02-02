В Приморском крае открыли бюст погибшему в Сирии лётчику Филипову

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В Приморском крае открыли бюст погибшему в Сирии лётчику Филипову

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Памятник был установлен на территории авиационного полка, где служил погибший лётчик.

В Приморье открыли бюст лётчику Роману Филипову, погибшему в Сирии в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

— Состоялась церемония открытия бюста, собравшиеся возложили к постаменту венки и цветы, прошёл траурный митинг, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что бюст был открыт на территории авиационного полка в селе Черниговка, где служил Филипов. На церемонии выступил командующий 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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