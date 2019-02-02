Тепло и облачно. Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 февраля

Сегодня погоду в столичном регионе определяет тёплый сектор атлантического циклона. Об этом сообщают сотрудники центра погоды "Фобос".
Ожидается, что сегодня в небе над Москвой сохранится высокая концентрация облачности, местами пройдёт небольшой снег.
Температура воздуха в столице составит –1...–3 градуса, в области — 0...–5 градусов по Цельсию. Скорость ветра составит 1–6 м/с, а атмосферное давление поднимется до 751 мм рт. ст.
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