В Шереметьево временно закрыли тоннель для перевозки багажа между терминалами

Транспортировка пассажиров из одного корпуса аэропорта в другой будет осуществляться в штатном режиме.

Система перемещения багажа по тоннелю между Северным (терминалы А, В) и Южным (терминалы D, E, F) терминальными комплексами московского аэропорта Шереметьево будет приостановлена до 4 марта. Об этом предупредила пресс-служба воздушной гавани.

— Необходимое для обработки багажа пассажиров, следующих трансфером между Южным и Северным терминальными комплексами, время может незначительно увеличиться, — уточнили в столичном аэропорту.

Для перевозки трансферного багажа между терминалами будет использоваться наземный способ. Транспортировка пассажиров между комплексами будет работать в штатном режиме.