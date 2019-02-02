Российская актриса Усок полетела в США, зная об ордере на её задержание

Ранее актрису отпустили из-под стражи до следующего слушания по делу, которое назначено на 20 марта.

Задержанная в США российская актриса Ирина Усок полетела в эту страну, зная об ордере на её задержание. Об этом сообщил российский вице-консул в Нью-Йорке Алексей Топольский.

— Она знала о факте оформления такого ордера на её задержание, но не могла в это поверить, — приводит слова дипломата телеканал "Россия-24".

Топольский рассказал, что сейчас с актрисой работают негосударственные адвокаты, что позволяет надеяться на максимальную "эффективность от их работы". Кроме того, отмечается, что сейчас Усок решает вопрос о том, как увидеться с ребёнком и какие меры предпринимать дальше.

Как ранее писал Лайф, артистку задержали 18 января в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в киднеппинге. По данным следствия, Усок увезла из США своего ребёнка, не уведомив об этом биологического отца, который является гражданином Соединённых Штатов. Актрисе может грозить несколько лет тюрьмы. Ранее её отпустили из-под стражи до следующего слушания по делу, которое назначено на 20 марта.