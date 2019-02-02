Двухэтажный факел. Пожар уничтожил баптистскую церковь под Иркутском — видео

Церковь евангельских христиан-баптистов, расположенная в деревянном двухэтажном доме, полностью сгорела сегодня ночью в городе Шелехов Иркутской области. Как сообщили в региональном МЧС, никто не пострадал.

Спасателей вызвал сторож. Когда сработала пожарная сигнализация, он спустился в подвал и увидел горящую электрощитовую. Огонь быстро распространился в деревянном помещении. К приезду пожарных половина здания уже была в огне. К тушению привлекли 17 человек.