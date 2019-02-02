Психологи назвали способ вырваться из "дня сурка"

По мнению экспертов, начать можно с малого: попросить у руководства новое удобное кресло или сходить в боулинг с коллегами.

Одним из способов справиться с рутиной, когда каждый очередной день напоминает предыдущий, является принятие ответственности за данное положение вещей. По мнению психолога Михаила Хорса, тогда появятся силы, чтобы что-то изменить.

— Что делает человек, который понимает, что он не может уплыть с необитаемого острова? Он начинает его осваивать, делать его для себя более комфортным. Это задача и человека, который находится в "дне сурка" — не переживать из-за того, что он там находится, а осваивать то, что он может освоить, — цитирует Хорса РИА "Новости".

По словам психолога, оказавшийся в "дне сурка" ни в коем случае не должен себя за это ругать. Необходимо осознать свою ответственность, после чего появятся силы и возможности для изменений. Хорс считает, что можно начать с малого: попросить у руководства новое удобное кресло, познакомиться с новым сотрудником или сходить в боулинг с коллегами.

Психолог Илья Шабшин призывает сделать из "дня сурка" цель, которая будет мотивировать и вдохновлять. Так, женщине во время декрета поможет ежедневный поиск каких-то перемен у своего ребёнка. Также молодой маме нужно посвятить немного своего времени хобби, найти отдушину — тогда появятся разнообразие и насыщенность.