В Югре в результате ДТП погибли четыре человека

Около 8:30 (6:30 мск) на дороге Нягань — Талинка столкнулись лоб в лоб автомобили Lada Granta и Mazda 3.

В Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП с участием двух легковых автомобилей погибло четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

— В результате ДТП четыре человека погибли и ещё два получили телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 27-м километре автодороги Нягань — Талинка. Примерно в 8:30 (6:30 мск) на данном участке лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Granta и Mazda 3.

Как ранее писал Лайф, в конце декабря в ХМАО произошла массовая авария, в которой погибло шесть человек.