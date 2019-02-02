Десантный корабль "Цезарь Куников" провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море

Во время следующих учений планируется отработать высадку группировки спецназначения на необорудованное побережье.

Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников" поразил огневые точки условного противника в ходе учений в Чёрном море. В частности, артиллерийские расчёты отработали действия при нападении с воздуха и уничтожили имитатора плавающей морской мины.

— БДК "Цезарь Куников" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в одном из морских полигонов Чёрного моря, — говорится пресс-релизе Черноморского флота (ЧФ).

В следующий этап боевой подготовки входит погрузка на десантный корабль "Цезарь Куников" боевой техники и личного состава, а также высадка морского десанта на необорудованное побережье.