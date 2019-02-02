У берегов Турции обнаружили "потерянный флот Гитлера" — видео

Подлодки U-23, U-19 и U-20 были затоплены в 1944 году у турецких берегов, и по сей день их не удавалось найти.

В Турции морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашёл на дне Чёрного моря три немецкие подлодки времён Второй мировой войны, сообщает канал TRT Haber.

Как отмечается, специалисты долгое время не могли найти затонувшие судна, из-за чего их прозвали потерянным флотом Гитлера. Снявший документальный фильм о поисках кораблей Колай нашёл карту, на которой было нанесено место выхода экипажа одной из субмарин на берег.

Инженер начал поиски, следуя карте, позже к нему присоединились турецкие ВМС. Через четыре года поисков недалеко от турецкого города Агва была обнаружена U-23, а U-19 и U-20 нашлись около берегов Стамбула.

Ранее Лайф писал о том, что у берегов Франции нашли подлодку времён Второго рейха.