Кокорин попал в заявку "Зенита" на весенние игры в Лиге Европы

В списке значатся имена новичков клуба: Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.

Арестованный футболист "Зенита" Александр Кокорин попал в заявку команды для участия в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

В протоколе также значатся имена новичков клуба: Ярослава Ракицкого, Вилмара Барриоса и Сердара Азмуна. При этом в список не попали Миха Мевля, Юрий Жирков и хавбек Кристиан Нобоа.

Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против турецкого "Фенербахче" "Зенит" сыграет 12 февраля в Стамбуле. Ответный матч пройдёт 21 февраля в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене".

8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов со ссылкой на результаты судмедэкспертизы сообщил, что спортсмены нанесли лёгкий вред здоровью потерпевшим.