Россияне в 2018 году взяли рекордный объём кредитов на ипотеку

В ближайшие же годы ожидается снижение объёмов выдачи ипотеки по сравнению с предыдущими годом-двумя.

В 2018 году россияне взяли 576,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей. Это, как говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", является на данный момент рекордом.

— По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51%, — цитирует РИА "Новости" авторов исследования.

Также отмечается рост среднего кредита на ипотеку — за год он увеличился на 18%, достигнув 2,4 млн рублей. В Москве средняя сумма в прошлом году увеличилась на 7% до 4,2 млн рублей, в регионах на 14% — до 2,2 млн рублей.

По мнению экспертов, в ближайшие годы объёмы выдачи ипотеки уменьшатся по сравнению с предыдущими годом-двумя. Кроме того, в бюро ожидают снижения рефинансирования ипотеки.