Компания из ОАЭ призналась в покупке трёх тонн золота у Венесуэлы

Арабские коммерсанты пообещали воздержаться от повторных сделок с Каракасом до разрешения политического кризиса в стране.

Компания Noor Capital из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила, что купила около трёх тонн золота у Центрального банка Венесуэлы в конце января. В организации подчеркнули, что не принимают участие в незаконных сделках.

— 21 января 2019 года Noor Capital приобрела приблизительно три тонны золота у ЦБ Венесуэлы согласно международным стандартам и действующим местным законам, — говорится в заявлении компании в "Твиттере".

В дальнейшем арабские бизнесмены пообещали "воздержаться от каких-либо сделок" с Каракасом до урегулирования ситуации в республике.

Информация о золотом запасе Венесуэлы начала всплывать на фоне политического кризиса в стране. Ранее СМИ сообщили о планах ЦБ Боливарианской Республики отправить 15 тонн золота в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.