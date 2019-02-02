Учёным из США запретят участвовать в спонсируемых Россией программах

Данные меры направлены на "защиту национальных интересов Соединённых Штатов в области безопасности и науки".

Министерство энергетики США запретит своим сотрудникам и учёным участвовать в программах по поиску талантливых кадров, спонсируемых рядом стран, среди которых Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Об этом сообщил замминистра энергетики США Дэн Бруллетт в беседе с Wall Street Journal.

— Эти действия предпринимаются в целях защиты национальных интересов США в области безопасности и науки (...) Работать надо либо с нами, либо с ними, — сказал Бруллетт.

После вступления запрета в силу всем сотрудникам министерства, учёным-контрактникам и обладателям грантов запрещено участвовать в профильных мероприятиях за рубежом и делиться опытом с коллегами из стран, вошедших в список.

Как отмечается, запрет вводится согласно курсу администрации президента Дональда Трампа, направленному на противодействие хищению технологий США и интеллектуальной собственности страны.