В ЛНР заявили о трёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки

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В ЛНР заявили о трёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Атаке подверглись позиции ополченцев в районе сёл Сокольники, Логвиново и Золотое-5.

Украинские силовики трижды за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили в Народной милиции ЛНР, солдаты ВСУ использовали миномёты калибром 120 мм, автоматические станковые гранатомёты, орудия боевой машины пехоты БМП-1 и стрелковое оружие.

— Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населённых пунктов Золотое-5, Логвиново, Сокольники, — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

В результате нарушения перемирия потерь среди ополченцев и гражданского населения нет.

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