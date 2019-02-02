В ЛНР заявили о трёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики трижды за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили в Народной милиции ЛНР, солдаты ВСУ использовали миномёты калибром 120 мм, автоматические станковые гранатомёты, орудия боевой машины пехоты БМП-1 и стрелковое оружие.
— Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населённых пунктов Золотое-5, Логвиново, Сокольники, — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
В результате нарушения перемирия потерь среди ополченцев и гражданского населения нет.
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