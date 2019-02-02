Apple устранила ошибку, связанную с прослушкой через FaceTime

Apple устранила ошибку, позволяющую прослушивать любого пользователя с помощью FaceTime. Как говорится в заявлении производителя, обновлённое программное обеспечение, которое вернёт пользователям доступ к функции групповых звонков, выйдет на следующей неделе.
— Мы относимся к вопросам безопасности наших продуктов необычайно серьёзно, — говорится в заявлении.
Напомним, ранее пользователи обнаружили, что FaceTime позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Предполагалось, что неполадка была связана с представленной в октябре прошлого года функцией групповых видеозвонков. Как только компания узнала об этом, данную функцию временно отключили до решения проблемы.
Apple также поблагодарила тех, кто первыми сообщили об ошибке, и извинилась перед пользователями, которых эта неполадка коснулась.
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