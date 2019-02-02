В полуфинал "Лидеров России" в Поволжье вышло более 400 человек

В этом году на участие в соревновании от жителей региона было подано 42 тысячи заявок.

В полуфинале конкурса "Лидеры России" Приволжский федеральный округ (ПФО) представят 436 конкурсантов. Об этом сообщил Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

— В этом году в округе 42 тысяч заявок — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. В полуфинал второго конкурса вышло 436 будущих суперпрофессиональных руководителей, — сказал он на открытии полуфинала конкурса в Нижнем Новгороде.

По его словам, участникам предстоит пройти комплексную оценку управленческих компетенций, выполнив "всё усложняющиеся групповые задания", во время сегодняшнего этапа конкурса в Нижнем Новгороде и Самаре.

Ранее сегодня сообщалось, что в Нижнем Новгороде начался полуфинал всероссийского конкурса управленцев.