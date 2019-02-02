Роскошь по карману. Продажи Bentley в России выросли на 27% в 2018 году

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Роскошь по карману. Продажи Bentley в России выросли на 27% в 2018 году

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Фото: © Pixabay 

Чаще всего россияне покупали внедорожник Bentley Bentayga — продано 182 экземпляра.

В России на 27 процентов выросли продажи британского автомобиля Bentley. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Большинство машин было продано в Москве. Чаще всего россияне покупали внедорожник Bentley Bentayga (продано 182 экземпляра). Второе место в рейтинге занял Bentley Continental (87 штук). В тройку попал также Bentley Flying Spur (19 экз.).

Стоит добавить, что россияне часто покупали и Lamborghini. Продажи автомобилей итальянской компании выросли в нашей стране в два раза. Обладателями новых авто стали 72 человека.

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