"Высокая эффективность". Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

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"Высокая эффективность". Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

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Снаряд разработан компанией Aerospace Industries Organization, дальность полёта составляет 1350 километров.

Иранские вооружённые силы презентовали новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе". Как сообщает телеканал Press TV, она принадлежит к семейству "Сумар".

Демонстрация состоялась на выставке военных достижений Ирана в Тегеране. Презентация была приурочена к 40-й годовщине победы Исламской революции в стране.

— У неё очень высокая эффективность, — заявил глава Минобороны Ирана Амир Хатами, присутствовавший на церемонии.

По его словам, к запуску ракета может быть подготовлена в краткие сроки. Он также добавил, что снаряд разработан компанией Aerospace Industries Organization. Дальность полёта составляет 1350 километров.

Хатами отмечает, что ракета имеет высокую точность и может лететь на малых высотах.

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