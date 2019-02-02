"Высокая эффективность". Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

Снаряд разработан компанией Aerospace Industries Organization, дальность полёта составляет 1350 километров.

Иранские вооружённые силы презентовали новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе". Как сообщает телеканал Press TV, она принадлежит к семейству "Сумар".

Демонстрация состоялась на выставке военных достижений Ирана в Тегеране. Презентация была приурочена к 40-й годовщине победы Исламской революции в стране.

— У неё очень высокая эффективность, — заявил глава Минобороны Ирана Амир Хатами, присутствовавший на церемонии.

По его словам, к запуску ракета может быть подготовлена в краткие сроки. Он также добавил, что снаряд разработан компанией Aerospace Industries Organization. Дальность полёта составляет 1350 километров.

Хатами отмечает, что ракета имеет высокую точность и может лететь на малых высотах.