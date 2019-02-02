Китай выступил против выхода США из ДРСМД и создания нового соглашения

Китай выступил против выхода США из ДРСМД. В заявлении Министерства иностранных дел КНР Москву и Вашингтон призывают решить разногласия путём конструктивного диалога.
При этом китайская сторона высказалась против расширения числа участников ДРСМД и перспективы разрушить прежнее соглашение ради нового.
— Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, — подчеркнули в МИД КНР.
Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении Штатов выйти из ДРСМД. Американский лидер обвинил Россию в нарушении соглашения и сообщил, что США будут наращивать ядерный потенциал. Как писал Лайф, ранее Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД с более широким кругом участников.
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