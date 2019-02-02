Володин направил около 40 млн на благотворительность в 2018 году

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Володин направил около 40 млн на благотворительность в 2018 году

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Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Большая часть была переведена на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил 38,85 миллиона рублей из своих доходов в 2018 году на благотворительность. Об этом сообщила его советник по связям со СМИ Анастасия Кашеварова, её слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Большая часть — 22 миллиона рублей — была переведена на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области, а также на покупку зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников.

Пять миллионов рублей Володин направил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в посёлке Елшанка города Саратова.

Два с половиной миллиона было пожертвовано благотворительному фонду имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и международной организации "Справедливая помощь доктора Лизы". Ещё 4,25 млн рублей спикер перечислил на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ.

По словам Кашеваровой, Володин направляет часть своих доходов на благотворительность на протяжении нескольких лет.

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