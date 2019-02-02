Никита Пресняков попросил денег у поклонников

Певец и его коллеги по музыкальному коллективу рассказали, что у них есть возможность снять клип в США.

Музыкант и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попросил поддержать его творчество деньгами и принять участие в краудфандинговой кампании, которая позволит группе снять музыкальное видео в США. Об этом группа Преснякова MULTIVERSE сообщила в соцсетях.

Музыканты рассказали, что попали в чарт американского лейбла-платформы и теперь им нужно набрать сумму на запись песни и видео в Лос-Анджелесе с командой профессионалов.

— Если мы все вместе объединимся и соберём нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всём мире, — написал коллектив в своём обращении к поклонникам.

В 2017 году Никита Пресняков женился, получил в подарок мотоцикл и исполнил первый танец под Linkin Park.