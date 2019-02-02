"Бочком-бочком". Неудачная попытка посадить самолёт в Магадане попала на видео

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска, не смог совершить посадку в аэропорту Магадана из-за штормового ветра. Очевидцы сняли, как лайнер два раза безрезультатно заходил на посадку.

При этом во время полётов над посадочной полосой в салоне было заметно сильное покачивание лайнера. Некоторые пассажиры снимали происходящее на видео. Когда попытки пилотов не увенчались успехом, они приняли решение лететь на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. Лайнер благополучно приземлился там. После дозаправки он вылетит в столицу Колымы.