Путин рассказал, при каком условии РФ разместит ракеты малой и средней дальности

Глава государства поручил главам МИД и Минобороны наблюдать за тем, что будет происходить, и докладывать предложения по реакции России на эти события.

Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока они не появятся в других странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

— Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства, — сказал глава государства.

В то же время российский лидер поручил Сергею Шойгу и Сергею Лаврову наблюдать за тем, что будет происходить, и докладывать предложения по реакции России на эти события.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении Штатов выйти из ДРСМД. Американский лидер обвинил Россию в нарушении соглашения и сообщил, что США будут наращивать ядерный потенциал. Как писал Лайф, ранее глава Америки заявил о желании заключить новый ДРСМД с более широким кругом участников.

Затем Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него. Москва ответила зеркально и президент России Владимир Путин сегодня заявил, что РФ также приостанавливает участие в договоре.