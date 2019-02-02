Лавров заявил, что США не реагируют на предложения продлить договор об СНВ

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Лавров заявил, что США не реагируют на предложения продлить договор об СНВ

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава МИД подчеркнул, что ситуация, когда данная инициатива не находит отклика у американской стороны, тревожна.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США не реагируют на предложения продлить договор о стратегических наступательных вооружениях. Об этом он сообщил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

— К сожалению, неоднократные российские предложения начать уже сейчас переговоры о том, как продлить договор о стратегических наступательных вооружениях после 2021 года, когда истекает первый срок его действия, не находят отклика со стороны Соединённых Штатов, — сказал Лавров.

Глава МИД заявил, что ситуация, когда американская сторона не реагирует на инициативы, тревожна.

Ранее Сергей Лавров заявил об опасности ядерного конфликта из-за новой боеголовки США.

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